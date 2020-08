SOS nids de guêpes

Petites mais très nombreuses. Les guêpes s’invitent partout durant cette période. Que ce soit lors d’un repas pris sur une terrasse ou pendant une excursion, ces petits insectes jaunes et noirs viennent nous enquiquiner. Les professionnels de la branche réquisitionnés pour enlever des nids de guêpes ne chôment pas durant cette période, comme l’affirme Patrick Sauvain, désinfestateur de la région : « J’enlève entre huit et quinze nids par jour ». La faute à qui ? À un hiver très doux, un printemps peu pluvieux et également doux, et la canicule pour finir. Les reines ont ainsi pu survivre pendant l’hiver et maintenant, elles pondent, explique Patrick Sauvain. Ce professionnel donne plus d’informations sur les produits spécifiques qu’il utilise lors de ses interventions :