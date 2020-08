Des changements pour les visites à l’H-JU

L’H-JU réorganisera les visites dès lundi. L’établissement annonce ce vendredi une simplification du processus. Il sera désormais possible de se rendre à l'Hôpital du Jura pour voir un patient sans rendez-vous mais à des horaires différents. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la prudence reste de mise pour les visiteurs. L'H-JU limite notamment toujours le nombre de visiteurs par jour et par patient et en simultané par chambre. Il souligne que les mesures pourraient convenir sur le moyen à long-terme afin de mieux lutter contre les infections nosocomiales et replacer l'intérêt du patient au coeur des règles de visites.



Les nouvelles règles de visites en vigueur dès le lundi 10 août :

Delémont, de 15h à 19h

Porrentruy, de 16h à 17h30 et de 19h à 20h

Maximum 2 visiteuses/eurs par jour et par patient·e

Maximum 2 visiteuses/eurs simultanément par chambre

Enfants dès 6 ans, s’ils portent un masque

Durée de la visite : maximum 1 heure (mais idéalement 20 à 30 minutes)

Sur le site aigu, les séjours hospitaliers sont souvent courts. Lors de séjours de moins de 4 jours, merci d’éviter autant que possible les visites (privilégier le cercle familial très proche).

(privilégier le cercle familial très proche). Masque de protection, désinfection des mains et distanciation de 1.5 mètre obligatoires

Des exceptions ont toujours été appliquées pour certains services et dans des situations qui nécessitent la présence des proches.



Pour les EMS/UVP, à Saignelégier, à Porrentruy et à la Résidence la Promenade, pour les lits LAPR, les règles prévues par le canton restent pour l’instant inchangées : visites de 10h à 18h, sans prise de rendez-vous, mais avec obligation de s’annoncer à la réception. Une heure de visite par jour uniquement, maximum 2 personnes simultanément et maximum 4 personnes par jour. /comm-sab