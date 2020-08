Les Verts jurassiens prennent position sur la piscine de Porrentruy

La décision du Conseil municipal de Porrentruy sur la piscine fait également réagir les Verts jurassiens. Ces derniers ont publié jeudi soir une prise de position juridique concernant l’interdiction d’accès décrétée pour les personnes qui ne résident pas en Suisse. Le parti estime que la mesure viole les droits fondamentaux et les valeurs d’échange et de proximité avec la France. Pour les Verts, il s’agit d’une décision disproportionnée et discriminatoire. « La crise sanitaire ne doit pas devenir un prétexte à toutes les dérives liberticides », souligne le parti qui appelle les autorités bruntrutaines à revenir en arrière le plus rapidement possible. /comm-alr