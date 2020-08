Elle a à cœur de protéger les hérissons

Rencontrer et apprendre à connaître les hérissons. La « fête à Choupi », est organisée ce week-end à Tavannes par l’association Acœur Sauvage. Celle-ci a pour mission de protéger les hérissons, et leurs bébés, appelés les choupissons, en conseillant le public et en recueillant et soignant ces petits mammifères. La présidente, Béatrice Gisiger, l'explique, l’intention derrière ces journées « portes ouvertes » est surtout de sensibiliser les particuliers à la sauvegarde des hérissons, qui restent souvent méconnus mais sont utiles dans les jardins :