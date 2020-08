Charpente posée pour la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs

Les travaux avancent à la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy indique lundi matin que les travaux d’agrandissement et de rénovation ont retrouvé un rythme soutenu. L’effectif sur le chantier a passablement augmenté ces derniers jours et oscille entre 60 et 70 ouvriers. Les travaux de bétonnage et de maçonnerie se sont terminés récemment, ainsi que la pose de certains gradins et de la charpente en bois. Cette dernière étape est visible par la pose traditionnelle d’un sapin au sommet de l’infrastructure. Actuellement, tous les travaux de second œuvre se poursuivent, de même que la pose des façades métalliques. Le terrassement du deuxième champ de glace a, de son côté, démarré la semaine passée. La mise en service de la surface principale est toujours prévue pour mi-novembre. /comm-alr