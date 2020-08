L'année des guêpes

Impossible de profiter d’un moment dehors sans qu’elles nous tournent autour. Les guêpes prolifèrent cet été. Leur ballet et parfois leurs piqûres accompagnent nos sorties, et spécialement nos pique-niques et repas à l’extérieur. Toutes les conditions sont réunies pour que les insectes se reproduisent en nombre cette année: l'hiver a été doux, le mois de mars chaud et la canicule frappe désormais. L'idéal pour les reines, selon les explications du biologiste Jean-Claude Gerber :