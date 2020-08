« On est à la limite des seuils pour déclarer l’alerte canicule »

Une vague de chaleur s’est abattue sur le Jura. Après la région bâloise et le Tessin, MétéoSuisse a d’ailleurs étendu dimanche son alerte canicule à notre région. Les températures pourraient monter jusqu'à 32 à 34 degrés lundi et mardi. « Le Jura est particulièrement touché, puisqu’il ne profite pas du faible courant de bise qui rafraichit le Plateau et le sud du massif du Jura », explique Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews. Les seuils pour déclarer la canicule se situent toutefois à la limite, du fait que l’humidité n’est que de 40 à 50% et les nuits ne sont pas tropicales, avec des températures qui redescendent au-dessous de 20 degrés.