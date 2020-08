Des comptes bénéficiaires pour Delémont

Les comptes 2019 de Delémont ont également profité d’une ristourne de plus de 1,1 million de francs en provenance de Car Postal. Quant aux recettes fiscales, elles ont été conformes au budget. Les impôts des personnes physiques se sont toutefois avérés inférieures de plus d’un million de francs. La différence a été largement compensée par les impôts sur les gains en capital qui ont été supérieures de plus de 1,5 million. L’enveloppe de plus de 18 millions de francs destinée à la mise en place de postes supplémentaires au sein de l’administration a, par ailleurs, été respectée. Près de 17 EPT ont été créés en 2019 sur les 18,8 prévus. L’exercice 2019 montre toutefois un aspect négatif. Les charges liées à la Maison de l’enfance restent trop importantes après une deuxième année de fonctionnement. Le Conseil communal a commandé un audit externe pour analyser la situation. On retrouve Damien Chappuis.