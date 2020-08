Des vols en hausse dans le Jura

La criminalité dans le canton du Jura est en hausse en juillet. C’est ce que montrent les derniers chiffres publiés par la police cantonale jurassienne ce mardi. Les vols de véhicules ont presque triplé avec 41 infractions en juillet, contre 16 en juin. Elle a recensé 21 vols par introduction clandestine soit près de cinq fois plus que le mois précèdent. Les vols dans les commerces, magasins et habitations ont doublé au mois de juillet avec 35 vols constatés par les autorités et 17 au mois de juin. Les chiffres sont moins importants que pour l’année passée, la moyenne de cette année est de 16,8, contre 21,7 en 2019.





La police cantonale jurassienne souhaite rendre la population attentive aux vols dans les véhicules. Elle communique quelques conseils pour les éviter :

Ne laisser aucun objet de valeur de façon visible (sac, portemonnaie, téléphone, ordinateur, GPS) ;

Ne laisser aucune carte d’identité, carte de crédit, ni d’argent ou de clés dans le véhicule ;

S’assurer que son véhicule soit bien fermé et verrouillé avant de le quitter (portes et coffre) et cela même à son domicile ;

Ne laisser aucune opportunité aux malfrats, par exemple en laissant une fenêtre entrouverte ou le toit ouvert.

Elle recommande aux éventuels témoins d’alerter les forces de l’ordre via le 117 lorsqu’un comportement suspect est constaté à proximité d’une voiture. /comm-sab