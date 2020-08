Le Siky Park retrouve des couleurs

Le Siky Park retrouve petit à petit sa clientèle. Après avoir dû fermer plusieurs mois, le zoo de Crémines tourne de nouveau très bien. Les visiteurs affluent de nouveau dans ses rues. Certaines dispositions ont dû être prises pour respecter les normes sanitaires. Comme ailleurs, du désinfectant est disponible partout dans le parc et les distances de sécurité doivent être respectées. Certaines présentations sont annulées lorsqu’il y a beaucoup de monde afin d’éviter les trop gros regroupements de personnes.







Pas de répit

Même si les portes du Siky Park étaient fermées pour le public, elles ne l’étaient pas pour ses collaborateurs. Kim Herzog affirme qu’ils « ont travaillé comme d’habitude » voir même un peu plus. Elle explique qu’il « s’agit d’être vivant et donc qu’il faut s’en occuper autant ». De plus, les animaux ont ressenti qu’il y avait moins de public. La cheffe des soignants a souligné qu’il s’agissait d’un facteur important puisque c’est un divertissement en moins pour eux, le public étant « comme la télévision pour les animaux ». Cette période de pandémie aura également permis aux Siky Parc de faire du sauvetage, notamment de perroquets.