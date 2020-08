Danger d’incendie marqué dans le Jura

Les risques engendrés par les feux en forêt sont marqués. Le canton annonce ce jeudi un danger marqué d’incendie de forêt et de broussailles. Le niveau est remonté à 3 sur 5. Les fortes températures des derniers jours et les pluies faibles et très locales ont entraîné l’assèchement de la végétation. L’Office de l’environnement et l’ECA Jura appelle à la vigilance, en particulier ce samedi, jour férié et veille de rentrée scolaire.

Les feux en forêt, en pâturage boisé ou à proximité restent possibles pour l’heure.

La population est toutefois appelée à redoubler de prudence, et à suivre les précautions suivantes :

éviter les feux de loisirs à même le sol et utiliser les cabanes forestières et les places aménagées;

renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent fort ou rafales;

ne jamais jeter les mégots de cigarettes ou des allumettes non éteintes;

ne jamais laisser un feu sans surveillance et éteindre immédiatement toute flammèche;

veiller à éteindre complètement un feu avant de quitter le site. Il est rappelé que toute personne provoquant un incendie est responsable des coûts engendrés par les travaux d'extinction et de remise en état.

Il n’est pas exclu qu’un renforcement des mesures soit annoncé dans les jours à venir, en fonction de l’évolution de la sécheresse et des conditions météorologiques. Le canton précise que les conditions devraient globalement se maintenir, malgré les éventuelles précipitations et la baisse des températures annoncée.



