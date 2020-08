Le Cluster précision sera dissout en fin d’année

Dissolution du Cluster précision. L’Association annonce ce jeudi que les membres de l’Assemblée générale ont massivement approuvé un projet de dissolution de l’institution regroupant plus de 80 entreprises de la microtechnique de la région de Bienne, du Jura bernois, de Neuchâtel, du Jura et de Soleure. Fondé en 2006, le Cluster précision offrait jusqu’à présent une plateforme commune bilingue pour le monde de la précision en cherchant à organiser un réseautage ciblé et à favoriser les collaborations entre acteurs du domaine.