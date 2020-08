Une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi après-midi. Celle-ci circulait sur la route des Rangiers en direction de Cornol et est sorti de la chaussée dans un virage avant de percuter une rambarde de sécurité quelques mètres plus bas. Apparemment sans blessures, l’automobiliste s’est rendue préventivement chez un médecin. La circulation a été perturbée et réglée en alternance durant une trentaine de minutes. /comm-gtr