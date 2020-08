Le Gros-Seuc retrouve ses élèves

Plus de 8'000 élèves ont repris le chemin de l’école obligatoire lundi dans le Jura. La rentrée s’est faite sous le signe du Covid cette année, mais aussi de la nouveauté à Delémont. En effet, l’école du Gros-Seuc a rouvert ses portes après plus d’un an de travaux. Le bâtiment a notamment été totalement assaini au niveau énergétique. L’intérieur a, de son côté, subi un rafraichissement avec un projet artistique réalisé par l’artiste fribourgeoise Olivia Boa. Des tableaux interactifs ont aussi été installés dans toutes les salles.

A l’heure du retour en classe, élèves et enseignants se disent satisfaits de retrouver le Gros-Seuc après avoir été délocalisé pendant une année au troisième étage du campus Strate-J. Selon le directeur, Nicolas Gagnebin, le lieu n’était pas forcément très adapté à la vie d’une école. Les élèves, eux, sont ravis de bénéficier de plus d’espace pour la récréation.