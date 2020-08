Le canton de Berne souhaite un vote à Moutier au premier trimestre de l’année

Tout le monde souhaite un nouveau vote irréprochable afin de régler la question jurassienne. Pour ce faire, il faut que le scrutin ait lieu dans le premier trimestre de l’année. C’est ce que demandent deux motions urgentes déposées par divers parlementaires du Jura bernois. Selon eux, en procédant ainsi, on favorisera un résultat sûr car il sera possible de comparer le registre électoral avec le registre fiscal.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif se dit favorable à ce calendrier et il propose à la commune de Moutier et à la Conférence tripartite de le suivre. Il rappelle que le vote doit avoir lieu dès que possible tout en limitant autant que faire se peut les risques de tourisme électoral. Pour lui, la date du 7 février 2021 serait idéale. L’exécutif précise toutefois qu’en cas de report du scrutin en raison par exemple de la situation sanitaire, une date dans le premier trimestre 2022 devrait alors être envisagée. Quant à l'argument du Conseil municipal de Moutier qui juge disproportionnée et injustifiée la proposition du canton de Berne d’organiser un vote en 2021, le gouvernement bernois ne peut pas s’y rallier. Il juge au contraire une telle date compatible avec la démocratie et nécessaire pour augmenter la sécurité du vote. /ami