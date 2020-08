Les magasins de sport tiennent le choc

Arrêt des compétitions, fermeture des commerces, port du masque obligatoire et mesures de protection… la période de pandémie de coronavirus est complexe pour les magasins de sport. À la fin des vacances et à l’heure de la reprise de plusieurs épreuves, notre rédaction a voulu prendre le pouls du secteur.

La tendance est similaire chez les magasins de sport de la région que nous avons contacté. Les affaires ont bien repris après les presque deux mois de fermeture en mars et avril. Le fait que les frontières soient restées fermées jusqu’à mi-juin a aussi eu un impact positif. Les secteurs qui ont particulièrement performé au printemps sont la course à pied et tout ce qui a trait aux activités en plein air, comme les chaussures et les bâtons de marches, les textiles pour l’extérieur ou le matériel de camping.





Les finances des clubs impactent les ventes

Par contre, l’arrêt des compétitions et le manque de recettes des clubs se répercutent sur les ventes. Beaucoup de sociétés n’ont pas pu compter sur la caisse de la buvette ou sur celles de la fête du village ou du loto. WSport à Porrentruy compte 40 clubs sous contrat qui représentent la moitié de son chiffre d’affaires. Et les achats en équipement ont baissé de 50 à 80%, selon le gérant Patrick Wäspe.