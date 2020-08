Le CS-POP roule pour Francisco Pires

Un Franc-Montagnard va représenter le CS-POP dans l’élection au Gouvernement jurassien le 18 octobre. L’assemblée générale du parti de gauche alternative a désigné Francisco Pires jeudi soir à Glovelier. Né à Lisbonne, ce secrétaire syndical de 56 ans, domicilié aux Pommerats, se lance pour la 1re fois dans la course à l’exécutif cantonal. « Il nous semblait important d’avoir un candidat qui vient de la base et non avec un profil de cadre ou de gouvernant sortant », a étayé Pierluigi Fedele, le coordinateur du parti. Les 24 personnes présentes à l’AG ont suivi la proposition du comité électoral en soutenant cette candidature. Francisco Pires est le 13e candidat à sortir du bois, alors que le délai du dépôt des listes arrive à échéance lundi (24 août) à 12h.





Deux listes pour le Parlement

Le CS-POP lance également une liste pour l’élection au Parlement dans le district de Delémont et, pour la 1re fois, une liste dans les Franches-Montagnes. Il n’a pas trouvé suffisamment de candidats pour en présenter une en Ajoie. Le parti de gauche alternative a actuellement deux députés au législatif jurassien. Son objectif est de pouvoir créer un groupe parlementaire pour la prochaine législature, soit d’avoir au moins trois élus. Rémy Meury, le coordinateur de campagne, espère décrocher trois sièges dans le district de Delémont et un dans les Franches-Montagnes. /msc