Climat de consommation difficile pour la bijouterie et l’horlogerie

La crise du coronavirus continue à affecter le commerce de détail dans l’horlogerie et la bijouterie. Comme d’autres, le secteur a souffert de la période de semi-confinement et n’a pas retrouvé son niveau de ventes de l’an dernier. Le chiffre d’affaires des commerces actifs dans l’horlogerie et la bijouterie est ainsi en baisse par rapport à 2019. C’est le cas, notamment, pour Didier Mancini qui possède deux boutiques à Porrentruy – à l’Esplanade et en vieille–ville – ainsi qu’une troisième à Delémont. Le patron Didier Mancini relève que son secteur n’est pas le seul à connaître des difficultés mais il souligne un aspect plus spécifique de son type d’activités :