Reprise masquée pour la culture en Ajoie

Le redémarrage est en vue pour la culture en Ajoie. Les différents lieux de spectacle vont reprendre vie après six mois d’arrêt à cause du coronavirus. Le Centre culturel du district de Porrentruy, la SAT, Tribunes Baroques et Muzak ont présenté ce vendredi leur programmation pour la première partie de la nouvelle saison. Plus de vingt spectacles de théâtre et de musique sont proposés entre fin août et fin décembre. Le port du masque sera obligatoire lors de chaque représentation.

Le CCDP attend cette reprise avec impatience, mais il reste quelque peu dans l’incertitude face à la crise sanitaire. Entretien avec sa directrice Marie-Claire Chappuis :