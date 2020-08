Les Femmes socialistes jurassiennes mobilisées pour les cantonales

Les Femmes socialistes jurassiennes affichent leurs ambitions pour les élections cantonales du 18 octobre prochain. Elles entendent faire réélire les deux ministres femmes PS au Gouvernement jurassien - Nathalie Barthoulot et Roslaie Beuret Siess - et augmenter la présence socialiste et féminine au Parlement. Les Femmes socialistes jurassiennes ont tenu leur assemblée générale ce samedi. La réunion s’est déroulée à Porrentruy, « Ô Vergers d’Ajoie » devant une bonne trentaine de membres. Les Femmes socialistes jurassiennes se disent « mobilisées à bloc » derrière leurs candidates et veulent défendre « une société plus égalitaire, juste et durable ». Elles se félicitent, par ailleurs, de la constitution de listes paritaires par le PSJ au Parlement. /comm-fco