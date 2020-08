Les adieux de Sœur Françoise-Romaine

Près de quatre décennies de soutien, d'écoute et d'affection. Soeur Françoise-Romaine est connue de toutes et tous à Moutier. Qui n'a jamais vu la dynamique religieuse sillonner les rues de la ville en motocyclette ou à vélo ? Cette période arrive pourtant à son terme. Dimanche, une grande célébration a permis de rendre hommage aux Sœurs d’Ingenbohl, qui quittent la cité prévôtoise après 90 ans de présence. Un moment d'émotion pour Soeur Françoise-Romaine et Soeur Marie-Germaine. Les deux nonangénaires s'en retournent dans quelques jours aux sources, auprès des leurs, dans un couvent situé à Fribourg.







Source de réconfort



Soeur Françoise-Romaine a côtoyé des milliers de Prévôtoises et Prévôtois en 37 ans de bons et loyaux services. Des enfants, des aînés, des familles, des personnes dans la souffrance, des anonymes. Elle aura été pour eux une oreille attentive, et toujours une source de réconfort. La fête de dimanche est-elle un adieu ou un au revoir ? « Difficile d’y répondre. On m’a déjà proposé de revenir pour certains événements, comme la Fête des Vendanges. Je trouve cette idée plutôt sympthatique », sourit l'espiègle soeur. Habituée au contact avec la population, Soeur Françoise-Romaine se dit prête à vivre un temps de retraite avec sa communauté. « Je garde toutes ces rencontres et ces moments de partage dans mon cœur, comme une trace indélébile. » /oza