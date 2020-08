Une situation « dramatique » pour les forains

Les temps sont durs pour les forains. La période de semi-confinement liée au coronavirus a stoppé leurs activités et la situation ne s’est pas beaucoup améliorée depuis. Les manifestations de l’été comme les fêtes de village et les braderies ont presque toutes été annulées, ce qui provoque un énorme manque à gagner. Jacques Boulanger, de Porrentruy, est forain avec son épouse depuis une vingtaine d’années. Il exploite divers équipements comme un carrousel, un tir-pipes, un trampoline et un château gonflable. Jacques Boulanger qualifie la situation de « dramatique » pour sa branche d’activités :