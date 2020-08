Forte pollution du Tabeillon à Bassecourt

Des eaux usées se sont déversées dans le cours d’eau à l’amont de Bassecourt. L’alerte a été donnée samedi dernier par un pêcheur. L’Office de l’environnement a pu constater les importants dégâts et a trouvé la source de la pollution: « un dysfonctionnement du bassin de rétention des eaux pluviales provenant de Boécourt ». Les dégâts sont importants notamment en raison des très faibles débits des cours d’eau. Les autorités précisent la mort de plus de 150 truites et 160 chabots au large du Tabeillon. La pollution a pu être arrêtée.

Les fautifs devront payer des frais de rempoissonnement pour les dommages qu’ils ont causés.



Le Tabeillon à Glovelier avait été touché par la pollution il y a deux ans. /comm-sab