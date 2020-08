Le Festival du Film Vert reprendra en septembre

Interrompu abruptement le 12 mars dernier par le Covid-19, le Festival du Film Vert 2020 s’apprête à reprendre au mois de septembre. L’organisation a décidé de reprogrammer, dans les lieux où cela était possible, les séances annulées ce printemps. Six dates sont notamment proposées au Noirmont le 19 septembre, 26 septembre et 2 octobre tandis que le festival fera escale à Porrentruy les 3, 6 et 7 novembre. « Les questions environnementales ne doivent pas être oubliées en ces temps compliqués », avance l’organisation. Plus de 170 projections de documentaires sur l’écologie, la nature et le développement durable auront donc lieu dans toute la Suisse romande, en France voisine et au Tessin. /comm-jpi