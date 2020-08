Un programme oncologique à la Clinique Le Noirmont

Une nouvelle offre fait son apparition à la Clinique Le Noirmont. L’établissement propose depuis ce mois d’août un programme interdisciplinaire de réadaptation pour les personnes atteintes d’un cancer. La prestation a pour objectif d’apporter une prise en charge physique et psychologique, mais aussi de permettre une transition avant un retour à la maison. L’institution franc-montagnarde pourra accueillir jusqu’à dix patients en même temps pour une durée d’environ trois semaines. « Grâce aux progrès de la médecine, le cancer devient davantage une maladie chronique. Les besoins en réadaptation sont donc en augmentation », souligne le responsable de la filière, Christophe Rieder.





Un soutien adapté

Les patients pourront, par exemple, bénéficier de cours de rééducation pour augmenter leur force et leur mobilité. L’approche psychologique constitue aussi un plan important du programme, selon le responsable qui est également psychologue et psychothérapeute. Christophe Rieder indique que les personnes touchées par un cancer doivent apprendre à gérer une certaine incertitude, sachant qu’il faut généralement cinq ans pour être guéri d’une telle maladie. Le médecin insiste sur le fait que cette filière est un complément à la prise en charge médicale et que le but n’est pas de se substituer au travail des oncologues. /alr