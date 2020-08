Un projet d’envergure au Noirmont

Le Noirmont pourrait bénéficier d’un coup de jeune. Les autorités communales ont présenté mardi soir un projet de rénovation du centre du village. Devisé à 2,55 millions de francs, il portera notamment sur les Rues du Doubs, de la Croix, du Pâquier et du Marché. Les canalisations le long de la rue du Doubs et de la rue de la Croix ont besoin d’être rénovées. La commune en profite pour agrémenter les environs et aménager la place.

Les explications du conseiller communal en charge du projet, Gabriel Martinoli :