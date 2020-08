Le Gouvernement soutient la vaccination contre la grippe

Le Gouvernement jurassien s’engage à promouvoir le vaccin contre la grippe saisonnière. Il a répondu en ces termes à une question écrite du député PLR Alain Schweingruber. Le député se demandait si le cumul du coronavirus et de la grippe saisonnière n’allait pas poser problème cet hiver. Le Gouvernement jurassien a répondu que, comme chaque année, il encouragerait de manière générale cette vaccination contre la grippe. Dans sa réponse, l’exécutif explique également que la Confédération fournit de grands efforts dans le but d’acquérir d’avantages de doses contre la grippe saisonnière que les autres années. À l’heure actuelle, il n’est cependant pas possible d’affirmer qu’elle pourra obtenir ces doses supplémentaires. Le Gouvernement jurassien suivra donc de très près l’évolution de la situation et adaptera sa stratégie de communication par rapport à la disponibilité des vaccins. Dans les grandes lignes, l’exécutif devrait procéder à une piqure de rappel pour encourager la population jurassienne à se faire vacciner contre la grippe. /lge