Plus proche des animaux

La troisième du salon Terr’Animale aura bien lieu les 5 et 6 septembre dans la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. La manifestation se veut le rendez-vous des passionnés du monde animal et des adeptes de médecines et thérapies alternatives, ceci pour les êtes vivants. Une quarantaine d’exposants seront présents. Le comité veut aussi éveiller les consciences au travers de conférences et d’ateliers, parfois avec une dimension spirituelle voire chamanique. Il sera par exemple question de coupe de crin énergétique pour chevaux et poneys, de communication animale ou de kinésiologie pour compagnons à quatre pattes. Pour la présidente Sandra Rohrbach, il s'agit surtout de trouver un équilibre entre thérapies traditionnelles et alternatives. Elle estime qu'il est important d'ouvrir les esprits :