Des travaux dans les champs qui finissent par des dégâts sur une paroi. Jeudi, un char qui servait à des agriculteurs a bougé et a terminé sa course dans la halle des fêtes de Courtemaîche. La paroi du bâtiment a été endommagée du côté de la cuisine. Actuellement, la halle des fêtes n’est pas accessible jusqu’à nouvel avis. Un ingénieur a analysé les dégâts ce vendredi matin et doit établir un état de situation sécuritaire. /mle