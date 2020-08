Le bruit mais sans la fête, ou presque

Une alternative pour les commerces de la ville

Mais avant 2022, les commerçants de Porrentruy auront une chance de rattraper un peu le manque à gagner. Une solderie d’été est mise sur pied sur samedi dans le centre ancien du chef lieu ajoulot. Elle se tiendra de 9h à 18h. Il s'agit d'une initiative de la commune de Porrentruy et de l'Union du Commerce d'Ajoie et du Clos du Doubs (UCA). Des bancs de foire seront mis à la disposition des commerçants et artisans gratuitement. Ils seront notamment installés le long de la rue du 23 juin. Pour l'occasion, et sur demande de l'UCA, le parcours des bus sera modifié, afin qu'ils ne passent pas par les artères principales du centre ancien.

Vendredi matin, environ 35 inscriptions étaient enregistrées. Ce qui témoigne de l'intérêt des commerçants, selon le président de l’union des commerçants d’Ajoie, Thomas Schaffter :