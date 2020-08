Une solderie qui console

Ce n’était pas la foule des jours de fête ce samedi à Porrentruy. La Braderie, annulée en raison de la pandémie de coronavirus, a laissé place à une solderie d’été dans le chef-lieu ajoulot.





Une « mini-Braderie » saluée



Quelque 35 commerçants y ont participé, à l’initiative de la Municipalité et de l’Union du Commerce d’Ajoie et du Clos du Doubs. Ils ont bradé une partie de leurs stocks et retrouvé leurs clients avec joie. Mais la manifestation n’est pas comparable à la Braderie : moins de monde, moins d’ambiance et une seule journée pour faire des affaires.

« Il y a beaucoup de stocks à écouler. On venait de recevoir les stocks du printemps quand les magasins ont dû fermer donc c'est clair, ça nous fait du bien », explique Patrick Wäspe, gérant d'un magasin de sport à Porrentruy. /mmi