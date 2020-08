Aide financière aux projets transfrontaliers

La Conférence TransJurassienne veut redynamiser les échanges franco-suisses en pleine pandémie du coronavirus. Elle propose une aide financière via son Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers. Les associations établies dans les aires de coopération de l’Arc jurassien et qui contribuent à renforcer le vivre-ensemble transfrontalier peuvent se voir offrir une subvention allant jusqu’à 5'750 francs, pour autant qu’elles aient subi un impact financier lié à la crise sanitaire. Plus de détails sont disponibles sur le site arcjurassien.org. /rch