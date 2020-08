Courroux préfère son assemblée communale, plutôt qu'un Conseil général

Les citoyens de Courroux préfèrent la démocratie directe. Plus de la moitié des électeurs sont favorables au maintien de l’assemblée communale, alors que 38% ne serait pas contre la création d’un Conseil général. C’est ce qui ressort d’un sondage mené par les autorités ces derniers mois. Ce dernier a pris place dans le cadre d’une réflexion globale sur le fonctionnement de la commune. 2'479 questionnaires ont été distribués. 618 électeurs y ont répondu, soit un taux de participation de 25% avec une marge d’erreur d’environ 3,9%. Aux vues des résultats de cette consultation qui a aussi impliqué les partis, une tendance plutôt claire s’est dessinée et le Conseil communal propose le maintien du législatif dans sa forme actuelle. Garder le contact direct avec l’exécutif, ne pas rallonger les procédures et éviter une politisation plus marquée des dossiers font partie des principaux arguments en faveur du statu quo.