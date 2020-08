Trois matins pour les très jeunes lecteurs

Âgé de quelques mois et déjà un livre entre les mains. Dans le cadre du projet national d’éveil à la lecture « Né pour Lire », plusieurs bibliothèques du canton accueillent les très jeunes lecteurs et leurs parents. La nouvelle campagne de promotion de la lecture sera lancée ce samedi à Porrentruy. A cette occasion, les enfants nés entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 recevront un coffret contenant deux petits livres.