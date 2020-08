Une pétition cantonale contre la 5G

Le collectif « Jura non 5G » ne décolère pas et remet la compresse. Il lance une pétition cantonale pour le refus de la 5G sur le territoire et demande le dépôt aux Chambres fédérales d’une initiative cantonale portée par le Parlement jurassien. Le collectif demande par ailleurs le respect du principe de précaution pour la santé et le respect de la Constitution jurassienne. Les opposants à la 5G dénoncent la succession de publications pour l’implantation d’antennes dans le Jura. Ils estiment que la volonté populaire est bafouée, notamment au regard du moratoire voté par le législatif cantonale en octobre 2019. La pétition du collectif est en cours de distribution dans les communes. Elle est également disponible sur le site internet du collectif. /rch