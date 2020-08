Vol à main armée à La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 5h55, un individu qui se tenait embusqué à l'arrière de la Coop de l'Etoile à La Chaux-de-Fonds, a menacé au moyen d'une arme à feu un employé qui arrivait à son travail. Ce dernier a été contraint de lui ouvrir la porte du personnel et de lui remettre le contenu du coffre du magasin.

L'auteur du vol a ensuite pris la fuite à vélo par la rue du Vieux-Cimetière en direction Ouest. Un dispositif policier composé de plusieurs patrouilles a immédiatement été mis en place en ville de La Chaux-de-Fonds. Pour l'heure, l'homme est en fuite. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire et des investigations sont en cours.

Le braqueur est un jeune homme d'une vingtaine d'années, svelte, mesurant entre 175 et 180 cm. Il parle le français sans accent et était habillé d'une veste noire Nike, d'un pantalon noir et de baskets à semelles blanches. Toute personne ayant des informations au sujet de ce brigandage est priée de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 90 00. /comm-rgi