« La liberté et la prospérité de la Suisse passent par la sécurité »

Le Comité jurassien « OUI à la sécurité aérienne » souligne également la nécessité de garantir la sécurité du ciel helvétique avec des capacités de défenses adéquates. La Confédération doit remplacer sa flotte de F/A-18 qui atteindra sa limite en 2030. Elle entend acheter des avions modernes et multirôles dotés de capacités d’accélération et de vitesse supersonique, avec des radars très performants : « Nous devons pouvoir assurer nos missions de police de l’air et de défense de l’espace aérien. Il faut pouvoir intervenir le plus vite possible et avoir les moyens d’intercepter les avions qui représentent une menace, ainsi que les armes pour pouvoir les détruire si nécessaire », explique le Vadais Gaël Lachat, pilote militaire et chef de la centrale d’engagement de la défense aérienne.