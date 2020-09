Un passeport pour un citoyen plus responsable

Il prend la forme d’un petit livret blanc et vert. A l’intérieur, on peut y inscrire les cours que l’on a suivis afin de récolter des points. Celui ou celle qui aura récolté le plus de points d'ici l'année prochaine recevra un prix.

Dévoilé mardi, le « Passeport Citoyen 2030 » est un projet imaginé par l’Université populaire jurassienne (UPJ) et parrainé par le Parc du Doubs et le Parc Chasseral. Sa mission : « former des citoyens critiques et responsables » par le biais de cours dans le domaine du développement durable.





Un projet ouvert à tous

De l’apprentissage de la langue des signes à celui de la cuisine végétarienne, il y en a pour tous les goûts, assure Valérie Parrat, secrétaire générale de l’UPJ. Elle nous livre les détails de cette nouvelle initiative :