Le Marché de St-Martin de plus en plus en sursis ?

Quid de la tenue des grandes manifestations prévues cet automne dans le Jura ? La question reste ouverte après les nouvelles déclarations du Conseil fédéral, ce mercredi, au sujet des événements rassemblant plus de 1'000 personnes. C’est le Gouvernement jurassien qui aura la tâche de délivrer ou non les autorisations en fonction de la situation sanitaire en lien avec le coronavirus.

Le 24e Marché de St-Martin, par exemple, doit avoir lieu en novembre à Porrentruy. Mais la manifestation a apparemment de plus en plus de plomb dans l’aile. « Organiser le traçage des visiteurs paraît très compliqué pour nous. Selon moi, on se dirige de plus en plus vers l’annulation », nous a confié Sophie Barthod, la présidente d’organisation. Mais au final, c’est le canton qui décidera si une demande d’autorisation est maintenue. Et le président du Gouvernement, Martial Courtet, ne ferme pas la porte à ce stade :