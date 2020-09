Pas de dispositions contre les SUV et les 4x4 dans le Jura

Le canton du Jura ne prendra pas de mesures contre la prolifération des SUV et des gros 4x4 urbains. Le Parlement a rejeté mercredi par 27 voix contre 26 et 4 abstentions une motion transformée en postulat d’Ivan Godat. Le député des Verts estime que le boom de ce type de véhicules – jugés trop polluants - pourrait remettre en cause les objectifs climatiques. Il demandait donc de mettre en place une campagne d’information pour privilégier la mobilité douce, les transports publics ou l’achat de véhicules qui engendrent moins d’émissions de CO2. Ivan Godat souhaitait également une intervention du Gouvernement jurassien au niveau fédéral pour encadrer, voire interdire, la publicité pour les SUV et les gros 4x4. L’exécutif cantonal soutenait la transformation de la motion en postulat, ce que le député des Verts a accepté. En vain, puisque le postulat a finalement échoué… à une voix près.

A noter encore que le Parlement a également refusé une autre motion sur un sujet similaire. Le législatif a rejeté par 34 voix contre 21 et 2 abstentions un texte du député des Verts Baptiste Laville qui demandait la mise en place d’une identification différenciée - soit un macaron – pour les véhicules motorisés selon leurs performances environnementales. /fco