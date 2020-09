Vers une loi jurassienne contre les violences domestiques

Le Jura aura « sa » loi contre les violences domestiques. Le Parlement a accepté ce mercredi à l’unanimité la création d’une loi spécifique pour tenter d’enrayer les statistiques croissantes des violences conjugales. « Elles ont augmenté de 6% en 2019, de 26% depuis 2014, et ce ne sont que les cas connus des autorités », a rappelé la députée UDC Brigitte Favre à l’origine de la motion.

Actuellement, le canton du Jura se base uniquement sur le Code civil et le Code de procédure pénal alors que d’autres cantons se sont dotés de lois cantonales en la matière. La proposition d’une loi jurassienne contre les violences domestiques a d’ailleurs été soutenue par le Gouvernement qui recommandait l’acceptation de la motion. « Il y avait vraiment un retard », souligne Brigitte Favre à l’issue du vote. Notamment dans l’accueil des victimes, « on doit régler la coordination et formation du personnel, on ne dispose d’aucune place d’accueil et les victimes doivent alors se rendre à La Chaux-de-Fonds, ce n’est pas satisfaisant » affirme encore l’élue de Saignelégier.