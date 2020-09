Unanimité jurassienne pour le congé paternité

« Il est temps pour la Suisse de se doter d’un congé paternité ». Le comité jurassien en faveur du projet soumis en votation le 27 septembre a exposé ses arguments jeudi matin. Il réunit des représentants de tous les partis cantonaux et des syndicats. Le texte prévoit d’octroyer deux semaines aux pères lors de la naissance d’un enfant. Il s’agit du contre-projet élaboré par le Parlement fédéral en réponse à une initiative populaire qui demandait quatre semaines et qui a été retirée.





Une large coalition

Anne Froidevaux, députée PDC et co-présidente de la formation, a estimé que la Suisse devait se munir d’une politique familiale moderne et qu’un congé paternité était indispensable « autant pour les pères que pour les mères ». La présentation du comité était aussi l’occasion pour les partisans, à gauche comme à droite, de rappeler les enjeux que représente le congé paternité pour l’égalité hommes-femmes. La députée UDC Brigitte Favre a, par exemple, jugé que ce congé était « un pas important pour l’égalité sur le marché du travail ». Les membres du comité ont également rappelé que la naissance d’un bébé n’était pas anodine. « Aujourd’hui, on traite l’arrivée d’un enfant comme un déménagement », a déclaré le libéral-radical, Gabriel Voirol.