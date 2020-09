Une édition 100% suisse pour Tramlabulle

Coronavirus oblige, le festival international de bandes dessinées Tramlabulle a dû revoir son programme pour l’année 2020. Une édition intitulée « hors-série » puisqu’elle se déroulera sur un après-midi et non pas sur un weekend, comme à son habitude. L'événément débutera avec une séance de dédicaces, suivie d'une conférence sur la bande dessinée « le siècle d'Emma » et se terminera par un repas animé par les auteurs.

Le comité doit ce changement à son budget, qui a été coupé d’un tiers. Il compte encore sur les subventions cantonales et communales pour amortir le choc de la crise.

Cette nouvelle édition prendra place dans le bâtiment du CIP à Tramelan, le samedi 26 septembre et est garantie « covid-compatible » par Cédric Humair, président du comité du festival. La séance de dédicaces ne rassemblera pas plus de 300 personnes et des masques de protection seront offerts aux visiteurs.

Pour la première fois, le festival se veut 100% suisse : une dizaine d’auteurs de nos régions viendront présenter leur nouvelle production. Des albums influencés par la crise du coronavirus et par la vague écologiste qui a marqué l’année 2019. Cédric Humair nous livre les détails d’une édition particulière :