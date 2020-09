« L’initiative de l’UDC ajoute une crise à la crise actuelle »

Un texte dangereux pour l’économie, les travailleurs et le monde académique : les opposants à l’initiative de l’UDC contre la libre circulation des personnes ont présenté leurs arguments cette semaine dans le Jura. Lundi, c’était la gauche et les syndicats. Vendredi, la droite et les représentants des entreprises. Le PCSI a, de son côté, participé aux deux conférences de presse. Le texte sera soumis aux Suisses le 27 septembre. Les comités ont rappelé que son acceptation entraînerait de facto la résiliation des sept accords bilatéraux 1 entre la Suisse et l’Union européenne.





Des travailleurs frontaliers indispensables

Les différents intervenants estiment qu’une telle situation serait « catastrophique pour l’industrie suisse d’exportation, qui gagne plus d’un franc sur deux avec les pays membres de l’UE ». Chiffres à l’appui, Charles Juillard a souligné que l’immigration des travailleurs européens avait diminué de 54% par rapport à 2013. Le conseiller aux Etats PDC a aussi rappelé que la conclusion des accords bilatéraux avait permis au PIB suisse de progresser après des années de stagnation.

L’acceptation du texte constituerait une catastrophe pour le tissu économique régional déjà bouleversé par la crise du coronavirus, selon les opposants. Le président de la FER-Arcju, Patrick Riat, considère que les entreprises jurassiennes ne peuvent pas se passer des travailleurs frontaliers :