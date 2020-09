« Rise up » au Béridier

Le drapeau jurassien ne surplombe plus vraiment la ville de Delémont. Il a été recouvert par une banderole sur laquelle on peut lire l’expression « Rise up » (ndlr : « lève-toi », en français) qui apparaît sur une flamme de couleur rouge. Ce logo n’est pas sans rappeler celui arboré par la Grève du Climat, alors que se tient ce vendredi une journée nationale de mobilisation.

Le groupe jurassien de la Grève du Climat reconnaît que cette banderole a un lien avec l’action « Rise up for change » qui est prévue à la fin du mois de septembre à Berne. Un des membres du mouvement jurassien souligne toutefois que son groupe n’est pas à l’origine de cette démarche à Delémont.

La police municipale de la capitale jurassienne indique qu’elle a été avertie, sans donner plus d’informations pour le moment. /mle