La Cantine prend la rue

Une manifestation qui se voulait « bienveillante, joyeuse mais déterminée » en faveur de La Cantine a parcouru les rues de Delémont samedi après-midi. Plus de 200 personnes ont participé à un rassemblement pour soutenir le centre socioculturel autogéré qui est installé depuis avril 2016 sur le site des Rondez. La Cantine se trouve dans l’attente d’une décision de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le collectif a été débouté en première instance face à la volonté de l’entreprise Von Roll, propriétaire du bâtiment, de casser le bail de La Cantine. La manifestation avait pour but de faire pression sur la justice et de mieux faire connaître les activités du collectif, comme l’indique un de ses membres :