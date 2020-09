Chat a quand même roulé pour Terr’animale

Terr’animale a connu une édition particulière pour cause de covid-19. Le salon dédié aux animaux et aux médecins et thérapies alternatives s’est tenu ce week-end à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. Le public – qui devait être masqué – a répondu un peu moins présent que lors des cuvées précédentes. La troisième édition de Terr’animal qui était consacrée au chat réuni entre 800 et 1'000 personnes, selon les estimations des organisateurs, contre environ 1'400 l’an dernier et 2'000 en 2018. La présidente du salon, Sandra Rohrbach, se dit tout de même satisfaite de la fréquentation et, surtout, d’avoir pu organiser la manifestation, malgré la pandémie. Elle relève également que les conférences ont été presque aussi courues que les années précédentes. C’est le grand public qui s’est avéré moins nombreux, notamment en raison du port obligatoire du masque. Outre les conférences, la manifestation proposait également une soixantaine de stands. /fco