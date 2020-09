Coronavirus, cannabis et CO2 au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats doit aussi avaliser la possibilité de réaliser des tests de distribution de cannabis récréatif dans un but scientifique. Le Conseil national a déjà donné son aval et la commission du Conseil des Etats en a fait de même. Le Conseil fédéral entend mener des études scientifiques sur les effets d’une utilisation contrôlée du cannabis. Les recherches doivent permettre, sur un territoire limité, de comprendre le fonctionnement du marché et de combattre le marché noir. Pour Elisabeth Baume-Schneider, il est temps de mener une vaste réflexion sur le cannabis :