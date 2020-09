Une rencontre jurassienne pour les Zonta Clubs

Les douze Zonta Clubs de Suisse romande et italienne se sont retrouvés à Delémont durant le week-end. La réunion s’est déroulée en présence de la Gouverneure du District 30 qui compte 84 clubs européens, la Valaisanne Fabienne Moulin. Elle a donné lieu à des discussions autour du thème « Transitions, changements, nouvelles opportunités ». La rencontre était organisée par le Zonta Club de Delémont qui a été fondé en 1953 et qui est le plus ancien de Suisse romande et italienne. La section delémontaine compte une cinquantaine de femmes du Jura et du Jura bernois. Les actions menées par les Zonta Clubs visent à promouvoir le statut des femmes et améliorer leur accès à la formation. /comm-fco