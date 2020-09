La population a augmenté dans le Jura

Le canton du Jura a vu sa population croître de 165 personnes en 2019, pour un total de 73'584 habitants en fin d'année. Les naissances sont en augmentation de 3,8% et les décès en baisse de 2,1%.

Si le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est en hausse, le solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs) souffre d'une diminution des arrivées et d'une augmentation des départs, a indiqué mardi le canton dans une infolettre.

Si les districts de Delémont et des Franches-Montagnes voient leurs soldes migratoires chuter par rapport à l'année précédente (respectivement -48.4 % et -69.2 %), le district de Porrentruy affiche un solde positif pour la première fois depuis 2016. En 2019, ce district affiche sept arrivées de plus que de départs. /ATS